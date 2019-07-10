Футбол
Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»Чемпионат вчера в 23:59
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек сменил игровой номер. Как сообщает пресс-служба миланцев, польский футболист, ранее игравший под 19-м номером, в следующем сезоне будет выступать в футболкен с номером 9.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
Обновлено в 01:51
Баскетбол
Маркус Моррис отказал «Сан-Антонио» и перейдет в «Нью-Йорк»
Форвард Маркус Моррис, ставший свободным агентом, решил отказаться от перехода в "Сан-Антонио", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Политика
Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В Тбилиси проходят акции протеста
В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено 08 июля в 15:38
Космос
Американские астронавты рассказали о заражении Земли лунными микробами
Обновлено вчера в 23:44
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
В мае американские медики назвали простой способ держать вес в норме без диет.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Героиня Меган Маркл вновь появится в финальном сезоне «Форс-мажоров»
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Путин считает сближение России и Украины неизбежным
Президент России Владимир Путин заявил, что сближение с Украиной и начало строительства союзнических отношений неизбежны.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Истребители Су-57 разместят на новом авианосце
Российские истребители пятого поколения Су-57 могут размещаться на палубе авианосца.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Колонна военной техники прибыла в Тулун для восстановления города
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле
Командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Крыму
Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 01:59
Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
В московских парках проведут уроки предпринимательства для детей
Бесплатные уроки предпринимательства для детей пройдут в парках Москвы с 13 июля по 4 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53
Экономика
Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов России
Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов.
Обновлено вчера в 03:44
Наука
Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра
В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.
Обновлено вчера в 07:10