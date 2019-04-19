Футбол

Пятью матчами продолжится сегодня 24-й тур Российской премьер-лигиЭхо Москвы 01:30

Локомотив — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В 19:00 начнется московское дерби, в котором действующий чемпион страны "Локомотив" примет московский ЦСКА. Игровой день завершится в Краснодаре, где одноименная команда примет лидера чемпионата - петербургский "Зенит".
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Лидеры сразятся друг с другом: стартует 24-й тур чемпионата России

РИА Новости18 апреля в 17:15
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В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
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