Футбол

Матчи «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» продолжат программу 24-го тура РПЛТАСС вчера в 17:35

Локомотив — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Пятью матчами в субботу продолжится 24-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кто попадет в Лигу чемпионов? Все о матче"Локомотив" – ЦСКА

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«Локомотив» vs ЦСКА vs «Спартак». Кто заслужил Лигу Чемпионов?

Soccer.ru05:46

Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»

Матч ТВвчера в 12:08

Матчи «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» продолжат программу 24-го тура РПЛ

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Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»

Sportbox.RUвчера в 12:08

Как закончится дерби «Локомотив» — ЦСКА?

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Чемпионат России. «Уфа» принимает тульский «Арсенал», «Локомотив» против ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Краснодара»

Sports.ruвчера в 05:40
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Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

Вооруженные силы Украины прокомментировали слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.
Обновлено в 04:41
Спорт

Олимпийский чемпион в беге дисквалифицирован на четыре года за допинг

Олимпийский чемпион Пекина в беге на 1500 метров кениец Асбель Кипроп дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Обновлено в 04:55
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище

Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в результате ДТП оба водителя погибли.
Обновлено в 01:40
Игры

Глава студии Spiders рассказала о GreedFall

Студия Spiders, известная по серии ролевых игр Of Orcs and Men, готовится выпустить свой новый проект, ролевую игру GreedFall.
Обновлено вчера в 16:32
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Обновлено в 05:54
Политика

На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границы России

Обновлено в 05:53
Общество

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 04:50
Происшествия

Более 340 человек признаны потерпевшими от пожаров в Забайкалье

Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Экономика

Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро

Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400

Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено вчера в 19:50
Авто

ЦОДД назвал машины, владельцы которых чаще всего нарушают ПДД

Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье

Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей в республиканских больницах

«Правительство Башкирии уберет из штатных расписаний медучреждений республики избыточные позиции заместителей главных врачей, а высвободившиеся средства, а это порядка 78 млн. рублей, направит на повышение зарплат», — пояснил он на свой странице в Facebook.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

У Венсана Касселя родилась Амазонка

Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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