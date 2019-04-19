Футбол

Пятью матчами продолжится сегодня 24-й тур Российской премьер-лигиЭхо Москвы 01:30

Локомотив — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В 19:00 начнется московское дерби, в котором действующий чемпион страны "Локомотив" примет московский ЦСКА. Игровой день завершится в Краснодаре, где одноименная команда примет лидера чемпионата - петербургский "Зенит".
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«Локомотив» – ЦСКА: онлайн трансляция матча – в 19.00

Спорт-Экспресс07:30

«Локомотив» - ЦСКА: какой выбор сделать?

Все про Спорт рувчера в 07:11

«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Sports.ru07:27

Матчи «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» продолжат программу 24-го тура РПЛ

ТАССвчера в 17:35

Локомотив - ЦСКА: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:21

«Локомотив» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Чемпионат09:00

РПЛ. «Локомотив» принимает ЦСКА и другие матчи 24 тура

Sport.ruвчера в 02:15
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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Происшествия

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Министр культуры Владимир Мединский присоединился к волонтерам при уборке территории Донского монастыря в Москве.
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Происшествия

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