Футбол
Пятью матчами продолжится сегодня 24-й тур Российской премьер-лигиЭхо Москвы 01:30
В 19:00 начнется московское дерби, в котором действующий чемпион страны "Локомотив" примет московский ЦСКА. Игровой день завершится в Краснодаре, где одноименная команда примет лидера чемпионата - петербургский "Зенит".
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