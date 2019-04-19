Пятью матчами продолжится сегодня 24-й тур Российской премьер-лигиЭхо Москвы 01:30

В 19:00 начнется московское дерби, в котором действующий чемпион страны "Локомотив" примет московский ЦСКА. Игровой день завершится в Краснодаре, где одноименная команда примет лидера чемпионата - петербургский "Зенит".

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