Футбол

Пятью матчами продолжится сегодня 24-й тур Российской премьер-лигиЭхо Москвы 01:30

Оренбург — Ростов
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
В 19:00 начнется московское дерби, в котором действующий чемпион страны "Локомотив" примет московский ЦСКА. Игровой день завершится в Краснодаре, где одноименная команда примет лидера чемпионата - петербургский "Зенит".
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Как закончится дерби «Локомотив» — ЦСКА?

Чемпионат04:21

Две супербитвы. И «Спартак» в засаде

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

«Краснодар» примет «Зенит», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ

ФАНвчера в 06:47

РПЛ. «Локомотив» примет ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Зенитом»

Бомбардир.рувчера в 10:40

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ

Советский спортвчера в 04:03

Чемпионат России. «Уфа» принимает тульский «Арсенал», «Локомотив» против ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Краснодара»

Sports.ruвчера в 05:40

РПЛ. «Локомотив» принимает ЦСКА и другие матчи 24 тура

Sport.ruвчера в 02:15
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Происшествия

В Самарской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Пестравка Самарской области, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:01
Политика

ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ

Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Технологии

Instagram перестанет показывать количество лайков под фото

Обновлено вчера в 05:18
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Политика

Госдеп призвал все страны не пускать российские самолеты в Венесуэлу

В посте говорится, что Госдеп «аплодирует» правительству Мальты за решение не пропускать российские самолеты в Венесуэлу и призывает другие государства последовать его примеру, чтобы «прекратить поддержку Кремлем диктатора Мадуро».
Обновлено вчера в 11:59
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Общество

В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные

Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Общество

Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Экономика

Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников

Каковы перспективы нового проекта и что еще интересует банк «Россия» в Крыму — в материале «РБК Pro».
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек

11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Почти 300 человек пострадали от пожаров в Забайкалье

Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Российский вице-премьер Борисов встретится с Асадом в Дамаске

Вице-премьер РФ и председатель российско-сирийской межправительственной комиссии с российской стороны Юрий Борисов и глава Сирии Башар Асад встретятся в субботу в Дамаске и обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:55
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Дело об аварии на ЗСД с восемью погибшими ушло в суд

В Петербурге завершилось расследование аварии на ЗСД, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 02:52
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Спорт

Биатлонистка Элиза Гаспарин получила серьезную травму ноги

Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин получила травму ноги во время катания на лыжах.
Обновлено в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
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