Происшествия

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в МосквуОбщественное телевидение России 11:33

Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин. Как сообщает argumenti.ru со ссылкой на информацию российского генконсульства в Анталье, перевозкой россиян занимается турфирма «Анекс Тур».
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