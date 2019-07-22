Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в МосквуОбщественное телевидение России вчера в 11:33
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин. Как сообщает argumenti.ru со ссылкой на информацию российского генконсульства в Анталье, перевозкой россиян занимается турфирма «Анекс Тур».
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиакомпания Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва – Анталья
Эхо Москвывчера в 15:59
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Политика
Сеул вынесет в ВТО вопрос о санкциях Токио
Южная Корея вынесет вопрос о введённых Японией в её отношении торговых санкциях на обсуждение во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
США пожаловались на агрессивные маневры венесуэльского Су-30
Южное командование вооруженных сил США заявило о том, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы агрессивно преследовал американский разведывательный самолет EP-3.
Обновлено вчера в 00:54
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено вчера в 21:17
Гаджеты
Apple выпустит новые Apple Watch в следующем году
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты
Asus показала самый мощный в мире смартфон
Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
Обновлено вчера в 11:17
Космос
Космонавт усомнился в новом полете американцев на Луну
Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в интервью НСН усомнился в том, что у США на данный момент есть сверхтяжелый носитель.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено вчера в 09:02
Космос
Кирпичи из реголита сохранят энергию во время лунной ночи
Ученые протестировали способность кирпичей из материала лунной поверхности, созданных по технологии 3D-печати, сохранять тепло.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«Краснодар» в ЛЧ сыграет с «Порту», а должен был с киевским «Динамо»
По итогам жеребьёвки «быкам» досталось киевское «Динамо», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил это решение.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19