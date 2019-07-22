Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин. Как сообщает argumenti.ru со ссылкой на информацию российского генконсульства в Анталье, перевозкой россиян занимается турфирма «Анекс Тур».

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву

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