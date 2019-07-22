Происшествия

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в МосквуОбщественное телевидение России вчера в 11:33

Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин. Как сообщает argumenti.ru со ссылкой на информацию российского генконсульства в Анталье, перевозкой россиян занимается турфирма «Анекс Тур».
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AZUR air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

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РБКвчера в 16:18

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Российская газетавчера в 15:53

Генконсульство объяснило инцидент с россиянами в Турции

Газета.Ruвчера в 09:56
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Транспорт

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В Приамурье затопило шахту рудника

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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

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Происшествия

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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян

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«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
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Движение поездов южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в сторону центра было нарушено утром во вторник, сообщает аккаунт Московского метро в Twitter.
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Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.
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В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400

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На выборах в Раду обработали более 90% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,89 процента протоколов с избирательных участков по итогам проведения внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

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