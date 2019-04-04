Футбол
Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»Евро-футбол.ру вчера в 06:49
Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской высказал мнение о предстоящем дерби 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.
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