Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»Евро-футбол.ру вчера в 06:49

Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской высказал мнение о предстоящем дерби 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.

Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»

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