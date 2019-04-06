Футбол
Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»Евро-футбол.ру вчера в 06:49
Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской высказал мнение о предстоящем дерби 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.
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29 процентов губернаторов и министров России считают, что ЦСКА победит «Спартак»
Советский спорт04:53
Ташуев: «Для тренеров „Спартака“ и ЦСКА результат важнее подоплёки дерби»
Евро-футбол.рувчера в 14:30
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Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
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Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 05:32
Общество
СМИ: Ассанж потребовал от Швеции компенсации судебных расходов в размере $1 млн
Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции более 9 млн шведских крон (около $1 млн) в качестве компенсации судебных издержек в связи с расследованием обвинений в изнасиловании и домогательствах, выдвинутых в его адрес.
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Общество
Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок
В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 12:58
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Максим Фадеев считает современное общество деградировавшим
Максим Фадеев считает современное общество деградировавшим и забывшим о «кодексе» чести.
Обновлено в 04:00
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
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Армия и оружие
В Ливии начался военный переворот
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Центральный рынок сгорел в Прокопьевске
К настоящему времени огонь ликвидирован. Днем в субботу, 6 апреля, около 13:30 в Прокопьевске вспыхнул Центральный рынок.
Обновлено в 04:44
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Космос
Неожиданный дождь на солнце связывает две солнечные тайны
Обновлено в 02:10
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено 04 апреля в 19:45
Армия и оружие
Минобороны РФ получит 150 тыс. новых автоматов Калашникова
Как передаёт агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, Минобороны РФ и концерн "Калашников" заключили трёхлетний контракт на поставку 150 тыс. АК-12 и АК-15.
Обновлено в 04:10
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
CNN пустили на российскую базу в Арктике
Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Общество
Опубликован рейтинг московских нововведений 2019 года
Обновлено в 04:06
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52