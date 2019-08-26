Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоВзгляд.ру вчера в 17:30
Дачич отметил, что уже 15 стран отозвали признание Косово. В частности, признание независимости Косово отозвали Либерия, Соломоновы Острова, Мадагаскар и другие государства. В июле признание независимости Косово отозвала ЦАР.
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Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
Обновлено в 04:40
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 05:15
Авто
В России упали продажи новых автомобилей Maserati на 44%
По итогам семи месяцев текущего года объем продаж новых автомобилей итальянского бренда Maserati на российском рынке составил 76 экземпляров, что на 44% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:08
Экономика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе
По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Установлена связь между диабетом и раком
Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского
Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы, ведется розыск.
Обновлено в 04:30
Политика
Богдан объяснил, почему провел День независимости Украины во Франции
Команда журналистских расследований Bihus.info сообщила, что Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.
Обновлено в 05:00
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 03:33
Финансы
У россиян остался последний шанс избавиться от долларов
"Биржи ждут, что запланированный на последние числа августа раунд торговых переговоров между США и Китаем скорее не усугубит, а сгладит часть противоречий, не дав обеим сторонам новых поводов для углубления конфронтации", – заключил он.
Обновлено в 02:45
Политика
В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские
В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".
Обновлено в 02:27
Футбол
Икарди хочет остаться в «Интере» и отклонил все предложения
Обновлено вчера в 23:39
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Теннис
Российский теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Космос
На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну
Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23