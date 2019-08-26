Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоВзгляд.ру вчера в 17:30

Дачич отметил, что уже 15 стран отозвали признание Косово. В частности, признание независимости Косово отозвали Либерия, Соломоновы Острова, Мадагаскар и другие государства. В июле признание независимости Косово отозвала ЦАР.
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Власти Того отозвали признание независимости Косова

Московский Комсомолец03:01

Того отозвало признание независимости Косова

RT на русскомвчера в 17:12

Того отозвало признание независимости Косово

Российская газетавчера в 19:23

Еще одна страна отозвала признание независимости Косова

Lenta.ruвчера в 18:50

Названо пятнадцатое государство, отозвавшее признание Косово

ТК Звездавчера в 17:58

В МИД Сербии сообщили об отказе Того признавать независимость Косово

РБКвчера в 20:37

Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание Косово

РИА Новостивчера в 16:54
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

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Культура

Петр Мамонов рассказал о подготовке к операции после инфаркта

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Происшествия

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 05:15
Авто

В России упали продажи новых автомобилей Maserati на 44%

По итогам семи месяцев текущего года объем продаж новых автомобилей итальянского бренда Maserati на российском рынке составил 76 экземпляров, что на 44% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Экономика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Фигурное катание

Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе

По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Культура

Алексей Шейнин объяснил причину госпитализации Олега Меньшикова

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 05:31
Здоровье

Установлена связь между диабетом и раком

Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского

Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы, ведется розыск.
Обновлено в 04:30
Политика

Богдан объяснил, почему провел День независимости Украины во Франции

Команда журналистских расследований Bihus.info сообщила, что Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.
Обновлено в 05:00
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Иран направил эсминец в Аденский залив для защиты своих судов

Обновлено в 04:47
Политика

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок

В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Общество

Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов

Обновлено в 01:53
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 03:33
Финансы

У россиян остался последний шанс избавиться от долларов

"Биржи ждут, что запланированный на последние числа августа раунд торговых переговоров между США и Китаем скорее не усугубит, а сгладит часть противоречий, не дав обеим сторонам новых поводов для углубления конфронтации", – заключил он.
Обновлено в 02:45
Политика

В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские

В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".
Обновлено в 02:27
Футбол

Икарди хочет остаться в «Интере» и отклонил все предложения

Обновлено вчера в 23:39
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Теннис

Российский теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин

Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Космос

На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну

Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
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