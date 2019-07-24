За второй квартал 2019 года в Нижегородской области было выявлено 215 поддельных денежных банкнот. По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, самой популярной у фальшивомонетчиков остаётся купюра номиналом 5000 рублей: за три месяца в регионе обнаружена 142 банкнота этого достоинства.

Пятитысячные купюры чаще всего подделывают в Нижегородской области

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