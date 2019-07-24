Экономика
Пятитысячные купюры чаще всего подделывают в Нижегородской областиОткрытый Нижний 05:01
За второй квартал 2019 года в Нижегородской области было выявлено 215 поддельных денежных банкнот. По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, самой популярной у фальшивомонетчиков остаётся купюра номиналом 5000 рублей: за три месяца в регионе обнаружена 142 банкнота этого достоинства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Музыка
Фестиваль «Старый Новый Рок» на «Волне» может стать последним
На сегодняшней пресс-конференции, посвященной фестивалю "Старый Новый Рок" на "Волне", директор фестиваля Евгений Горенбург сказал, что "Старый Новый Рок" на "Волне", а также зимний "Старый Новый Рок" могут стать последними фестивалями такого формата.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Эмир Дубая и принцесса Хайя сделали официальное заявление о разводе
45-летняя принцесса Хайя покинула Дубай в начале июля, забрав детей.
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 08:34
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Француз не сумел пересечь Ла-Манш на летающей доске
Француз Фрэнки Запата в четверг не сумел перелететь пролив Ла-Манш на своем изобретении – футуристичном летательном аппарате с реактивными двигателями под названием «флайборд», сообщает BFMTV.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Происшествия
У двух кандидатов в Мосгордуму проходят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в домах политика Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Кино
В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Политика
Володин выступил против оплаты Россией долга в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против оплаты Россией взноса в бюджет Совета Европы за период отсутствия российской делегации.
Обновлено в 08:17
Футбол
ЦСКА заплатит 2 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Условия трудового договора с игроком еще не согласованы, сообщает журналист Мохаммед Неджари.
Обновлено в 03:33
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
На задержанном в КНДР российском судне заканчиваются продукты питания
На задержанном в Северной Корее сахалинском судне "Сянхайлинь-8" заканчивается провизия.
Обновлено вчера в 21:15