Происшествия

Пятилетний россиянин найден мертвым в ПольшеLenta.ru 11:27

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости». Ребенок пропал вечером 10 июля после того, как его из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий забрал отец.
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Польская полиция нашла тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

РБК13:09

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Lenta.ru11:27

В Польше обнаружили тело пропавшего русского мальчика

Московский Комсомолец11:09

Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым вслед за отцом

Вести.Ru11:10

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

RT на русском11:03

Пятилетнего мальчика из России нашли мертвым в Польше

Телеканал 360°11:58

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

РИА Новости11:12
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:34, Вашингтон
Происшествия

На Донбассе потребовали расследования обстрела Первомайска

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Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

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Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

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Обновлено вчера в 13:16
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Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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Происшествия

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В США из-за жары погибли шесть человек

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Стоун напомнил Путину, что сейчас идет его четвертый президентский срок, после чего спросил, не устал ли глава государства.
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На сайте статистики Red Dead Redemption 2 нашли ещё одно упоминание РС-версии

Обновлено в 03:20
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Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
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Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
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Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом

В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
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Недвижимость

В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке

Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06
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На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
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Шоу-бизнес

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Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
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Футбол

Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»

Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Футбол

«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Американские военные готовят операцию «Страж» в Персидском заливе

«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — отмечается в сообщении командования.
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Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
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Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
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Врачи рассказали об опасностях крыжовника

Медицинские специалисты рассказали, в каких случаях употребление крыжовника в пищу может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС

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На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
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