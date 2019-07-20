Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в ПольшеLenta.ru 11:27
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости». Ребенок пропал вечером 10 июля после того, как его из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий забрал отец.
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Политика
Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля
Обновлено в 13:07
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено в 14:21
Политика
Путин назвал причину, по которой отказался бы от президентства
Стоун напомнил Путину, что сейчас идет его четвертый президентский срок, после чего спросил, не устал ли глава государства.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти
Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Недвижимость
В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке
Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки
Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено в 13:44
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Общество
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Американские военные готовят операцию «Страж» в Персидском заливе
«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — отмечается в сообщении командования.
Обновлено в 02:43
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Здоровье
Врачи рассказали об опасностях крыжовника
Медицинские специалисты рассказали, в каких случаях употребление крыжовника в пищу может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 17:08
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25