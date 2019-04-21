Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоГазета.Ru 11:27

Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.
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Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Газета.Ru11:27

Пятилетний белорус выиграл более 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

РИА Новости09:47

Мальчик победил на шоу с песней про Зеленского

News.ru10:33

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска победил на украинском шоу с шуткой про Владимира Зеленского

Эхо Москвы10:31

Пятилетний белорус выиграл $2 тысячи за шутку про кузнечика-Зеленского

Московский Комсомолец10:03

Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Вести.Ru10:47

Пятилетний мальчик рассмешил Зеленского на 50 тысяч гривен

Народные новости11:24
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Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Обновлено в 13:15
Политика

Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины

Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Хоккей

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Политика

Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Футбол

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции

Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Футбол

Анзор Кавазашвили: «Сафонов? Он меня восхитил. Я просто поражен»

Легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). — Честно говоря, этот мальчик напомнил мне меня же в молодости.
Обновлено в 14:08
Политика

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Обновлено в 12:49
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Под Триполи войска ПНС перешли в контрнаступление

Ливийское Правительство национального согласия объявило о начале контрнаступательной операции против сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Обновлено в 01:59
Происшествия

На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах

Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.
Обновлено в 13:08
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Политика

Проигравший выборы Порошенко пообещал подписать закон о госязыке

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о государственном языке, если Верховная рада примет его на следующей неделе.
Обновлено в 13:48
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»

Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Футбол

«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

Обновлено в 13:37
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах президента Украины

Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Эсминец США прибыл в порт Батуми

Обновлено в 12:27
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Теннис

Андреев: с Италией не так всё было легко, как говорит об этом счёт

Капитан сборной команды России Игорь Андреев прокомментировал победу над итальянками в Мировой группе II Fed Cup.
Обновлено в 12:28
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Рассмеши комика
Телепередача
Юмористическое развлекательное телешоу, появившееся 19 февраля 2011 года на украинском телеканале «Интер». Успешно снято пятнадцать сезонов, шестнадцатый сезон выходит на канале «1+1». Программа транслируется по субботам. Аналоги этого шоу есть и в других странах - в России, Армении, Литве, Казахстане, Белоруссии и Грузии. Права на показ версии в других странах были куплены у «Студии Квартал-95». С 1-го по 29 апреля 2016 года выходил первый сезон программы «Рассмеши комика! Дети». Правила такие же, как и во взрослой версии. Ведущая - Настя Каменских. 3 марта 2017 года начался второй сезон «Рассмеши комика! Дети». 24 февраля 2018 года стартовал третий сезон «Рассмеши комика! Дети». Сейчас снимают 4-й сезон детской версии на украинском языке.
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