Политика
Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоГазета.Ru 11:27
Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.
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Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Политика
Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины
Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Политика
Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия
Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции
Обновлено в 11:10
Политика
Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины
Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Футбол
Анзор Кавазашвили: «Сафонов? Он меня восхитил. Я просто поражен»
Легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). — Честно говоря, этот мальчик напомнил мне меня же в молодости.
Обновлено в 14:08
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество
Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир
Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Под Триполи войска ПНС перешли в контрнаступление
Ливийское Правительство национального согласия объявило о начале контрнаступательной операции против сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Обновлено в 01:59
Происшествия
На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах
Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.
Обновлено в 13:08
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Проигравший выборы Порошенко пообещал подписать закон о госязыке
Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о государственном языке, если Верховная рада примет его на следующей неделе.
Обновлено в 13:48
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»
Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Эсминец США прибыл в порт Батуми
Обновлено в 12:27
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Теннис
Андреев: с Италией не так всё было легко, как говорит об этом счёт
Капитан сборной команды России Игорь Андреев прокомментировал победу над итальянками в Мировой группе II Fed Cup.
Обновлено в 12:28