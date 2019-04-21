Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоГазета.Ru 11:27

Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Политика Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.

Политика Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.

Происшествия В Туле военнослужащий подорвался на гранате По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Политика Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Политика Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

Футбол Анзор Кавазашвили: «Сафонов? Он меня восхитил. Я просто поражен» Легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). — Честно говоря, этот мальчик напомнил мне меня же в молодости.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Общество Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.

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Происшествия На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.

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