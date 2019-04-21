Политика
Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоГазета.Ru 11:27
Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Экономика
Мозырский НПЗ защищает оборудование из-за качества нефти из РФ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования из-за ухудшения качества поступающего из РФ топлива.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Общество
Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани
Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Религия
Что принято делать в Вербное воскресенье
Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое по традиции празднуется за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 00:29
Происшествия
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв
Обновлено в 05:32
Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку
В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Политика
Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского
Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Политика
Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»
Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.
Обновлено в 04:34
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео
В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В китайском Даляне произошло возгорание недалеко от ТЭС
По данным агентства, возгорание произошло в новом районе Цзиньпу в воскресенье, сейчас его тушат.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Политика
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39
Технологии
«Гуманоиды атакуют»: Раскрыт очередной зверский план конца света
По мнению специалистов, именно инопланетяне каким-то таинственным оружием приближают конец света на Земле — уровень мирового океана из-за таяния льдов возрастет.
Обновлено в 00:50
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море
Обновлено вчера в 20:50
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО
Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:04