Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоГазета.Ru 11:27

Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Экономика Мозырский НПЗ защищает оборудование из-за качества нефти из РФ Мозырский нефтеперерабатывающий завод многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования из-за ухудшения качества поступающего из РФ топлива.

Политика Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.

Общество Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.

Религия Что принято делать в Вербное воскресенье Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое по традиции празднуется за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

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Происшествия В Туле военнослужащий подорвался на гранате По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Политика В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.

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