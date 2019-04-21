Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоГазета.Ru 11:27

Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.
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Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Газета.Ru11:27

Пятилетний мальчик рассмешил Зеленского на 50 тысяч гривен

Народные новости11:24

Мальчик победил на шоу с песней про Зеленского

News.ru10:33

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска победил на украинском шоу с шуткой про Владимира Зеленского

Эхо Москвы10:31

Пятилетний белорус выиграл $2 тысячи за шутку про кузнечика-Зеленского

Московский Комсомолец10:03

Пятилетний белорус выиграл более 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

РИА Новости09:47

Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Вести.Ru10:47
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Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Экономика

Мозырский НПЗ защищает оборудование из-за качества нефти из РФ

Мозырский нефтеперерабатывающий завод многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования из-за ухудшения качества поступающего из РФ топлива.
Обновлено в 09:54
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Общество

Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани

Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Религия

Что принято делать в Вербное воскресенье

Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое по традиции празднуется за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 00:29
Происшествия

На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв

Обновлено в 05:32
Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Политика

Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского

Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Политика

Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.
Обновлено в 04:34
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Общество

«Самая тяжелая невеста России» похудела

Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео

В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В китайском Даляне произошло возгорание недалеко от ТЭС

По данным агентства, возгорание произошло в новом районе Цзиньпу в воскресенье, сейчас его тушат.
Обновлено в 12:10
Футбол

Фанаты «Спартака» устроили большой перфоманс на матче с «Енисеем»

Обновлено в 12:39
Политика

Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данные Елены Зеленской

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Политика

В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

Обновлено в 07:39
Технологии

«Гуманоиды атакуют»: Раскрыт очередной зверский план конца света

По мнению специалистов, именно инопланетяне каким-то таинственным оружием приближают конец света на Земле — уровень мирового океана из-за таяния льдов возрастет.
Обновлено в 00:50
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море

Обновлено вчера в 20:50
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика

Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО

Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:04
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Рассмеши комика
Телепередача
Юмористическое развлекательное телешоу, появившееся 19 февраля 2011 года на украинском телеканале «Интер». Успешно снято пятнадцать сезонов, шестнадцатый сезон выходит на канале «1+1». Программа транслируется по субботам. Аналоги этого шоу есть и в других странах - в России, Армении, Литве, Казахстане, Белоруссии и Грузии. Права на показ версии в других странах были куплены у «Студии Квартал-95». С 1-го по 29 апреля 2016 года выходил первый сезон программы «Рассмеши комика! Дети». Правила такие же, как и во взрослой версии. Ведущая - Настя Каменских. 3 марта 2017 года начался второй сезон «Рассмеши комика! Дети». 24 февраля 2018 года стартовал третий сезон «Рассмеши комика! Дети». Сейчас снимают 4-й сезон детской версии на украинском языке.
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