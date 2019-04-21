Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоГазета.Ru 11:27

Пятилетний ребенок из Витебска одержал победу на конкурсе, спев песенку про Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Баскетбол «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче Единой лиги ВТБ «Локомотив» в Нур-Султане одержал победу над «Астаной».

Наука Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".

Общество Volkswagen обвинили в незаконной выплате бонусов топ-менеджеру, связанному с «дизельгейтом» Прокуратура Брауншвейга начала новое расследование в отношении Volkswagen в рамках дела о «дизельгейте», об этом сообщила в воскресенье, 21 марта, немецкая газета Bild am Sonntag.

Политика Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.

Шоу-бизнес В квартире Анны Хилькевич поселилась еще одна женщина Актриса рассказала о том, что с недавних пор помощница, которую она наняли для присмотра за детьми, теперь имеет в квартире свою комнату.

Транспорт В России задумались об ужесточении авиационной безопасности Министерство транспорта России намерено ужесточить правила авиационной безопасности в аэропортах и на бортах воздушных судов.

Экономика В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Хоккей Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.

Происшествия Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Политика В России оценили шанс непризнания украинских выборов Косачев добавил, что теоретическая возможность непризнания выборов существовала, когда суд рассматривал иск о снятии с голосования кандидатуры зеленского.

Армия и оружие В Мали десять военных погибли в результате нападения террористов Десять малийских военных убиты, несколько человек пострадали в результате нападения террористов в населенном пункте Гире у границы с Мавританией, сообщает местный портал MaliJet со ссылкой на источники.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Политика США утратили статус мирового гаранта сохранности золота Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.

Политика Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.