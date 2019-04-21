Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоГазета.Ru 11:27

Пятилетний ребенок из Витебска одержал победу на конкурсе, спев песенку про Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

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Политика Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

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Происшествия Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.

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