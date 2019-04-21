Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоURA.Ru 11:50

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Белоруссии выиграл около 120 тысяч рублей благодаря шутке о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.
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Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Газета.Ru11:27

Пятилетний мальчик рассмешил Зеленского на 50 тысяч гривен

Народные новости11:24

Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Вести.Ru10:47

Мальчик победил на шоу с песней про Зеленского

News.ru10:33

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска победил на украинском шоу с шуткой про Владимира Зеленского

Эхо Москвы10:31

Пятилетний белорус выиграл $2 тысячи за шутку про кузнечика-Зеленского

Московский Комсомолец10:03

Пятилетний мальчик выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

РИА Новости09:47
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Политика

Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосов

Появились первые данные экзитполов по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 07:49
Общество

В России увеличат количество мест для заправки электромобилей

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Экономика

Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме

Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55
Космос

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Политика

Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс

Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.
Обновлено в 14:58
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Религия

В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Происшествия

На трассе Санкт-Петербург-Псков лихач на Lexus сбил инспектора ДПС

Обновлено в 08:22
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Космос

Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Американские ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду PSR J0740+6620, расположенную в двойной системе с белым карликом.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

Обновлено в 20:59
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует свой 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета II празднует сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Обновлено в 21:03
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Политика

МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 14:09
Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено в 17:53
Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено вчера в 04:52
Космос

О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник

Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 21:05
Политика

Поместье Порошенко взято под усиленную охрану

Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Рассмеши комика
Телепередача
Юмористическое развлекательное телешоу, появившееся 19 февраля 2011 года на украинском телеканале «Интер». Успешно снято пятнадцать сезонов, шестнадцатый сезон выходит на канале «1+1». Программа транслируется по субботам. Аналоги этого шоу есть и в других странах - в России, Армении, Литве, Казахстане, Белоруссии и Грузии. Права на показ версии в других странах были куплены у «Студии Квартал-95». С 1-го по 29 апреля 2016 года выходил первый сезон программы «Рассмеши комика! Дети». Правила такие же, как и во взрослой версии. Ведущая - Настя Каменских. 3 марта 2017 года начался второй сезон «Рассмеши комика! Дети». 24 февраля 2018 года стартовал третий сезон «Рассмеши комика! Дети». Сейчас снимают 4-й сезон детской версии на украинском языке.
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