Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про ЗеленскогоURA.Ru 11:50

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Белоруссии выиграл около 120 тысяч рублей благодаря шутке о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Политика Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосов Появились первые данные экзитполов по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.

Общество В России увеличат количество мест для заправки электромобилей По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.

Происшествия Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.

Шоу-бизнес Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.

Экономика Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.

Космос SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Религия В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

Шоу-бизнес Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Космос Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду Американские ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду PSR J0740+6620, расположенную в двойной системе с белым карликом.

Политика Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Политика МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.

Экономика Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".

Наука В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.

Космос О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.