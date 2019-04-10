Экономика

Пятилетние надзорные каникулы могут ввести для самозанятыхВечерняя Москва вчера в 14:00

Для самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход, могут быть введены контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет. Об этом в среду, 10 апреля, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самозанятые могут получить «каникулы» по контролю и надзору при выходе из «серой» зоны

ПРАЙМвчера в 13:24

Самозанятые ждут от государства гарантий: о предложении Силуанова

REGNUM05:23

Самозанятым пообещали надзорные каникулы

Коммерсантъвчера в 18:47

«Добренькие» власти. Почему «репрессии» не помогут в случае с самозанятыми

Вечерняя Москва04:03

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Российская газетавчера в 11:00

Власти РФ задумались о надзорных каникулах для самозанятых

News.ruвчера в 10:39

Для самозанятых могут ввести надзорные каникулы

Финмаркетвчера в 10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Космос

Российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС

Обновлено вчера в 01:44
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Баскетбол

«Мемфис» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа

«Мемфис» отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа.
Обновлено в 16:26
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
Политика

Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН

Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз

ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»

Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика

Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине

Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 16:18
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса

Журналист удивился силе голоса Примадонны. Напуганный байками о "хрипящей Пугачевой" он не мог поверить своим ушам.
Обновлено в 11:20
Кино

Disney собирается запустить сервис потокового видео

Сервис потокового видео под названием Disney Plus собирается запустить компания Walt Disney Company.
Обновлено в 20:20
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Космос

Российский космонавт Падалка: на МКС инопланетяне нам в люк не стучали

Обновлено в 19:03
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Политика

Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции

Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Экономика

Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в I квартале на 4%

В I квартале 2019 года в России средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 4% — с 5815 до 5560 рублей.
Обновлено в 09:46
Футбол

Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:02
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности

После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Политика

Рейтинг Путина среди электората растет

Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Происшествия

Суд отпустил Калви под домашний арест

В четверг в суде прокурор поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте для Калви, представитель Шерзода Юсупова (миноритарный акционер «Восточного») оставил этот вопрос на усмотрение суда.
Обновлено в 09:05
Экономика

У каких специалистов сильнее всего растут зарплаты в 2019 году

За первые три месяца 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3–3,5%, по данным проекта «Банк данных заработных плат» HeadHunter.
Обновлено вчера в 17:50
Здоровье

Учёные установили точный возраст, когда человек начинает лениться

Обновлено в 13:36
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное