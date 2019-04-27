Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — ПасечникЕвразия Daily 20:42

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая. Об этом в интервью RT рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

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