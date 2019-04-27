Политика
Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — ПасечникЕвразия Daily 20:42
Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая. Об этом в интервью RT рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, за что увольняет домработниц
Обновлено в 06:30
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Политика
Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»
Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Экономика
Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае
Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено в 22:46
Хоккей
Овечкин: «Могу стать лучше во всем, даже в драке»
По словам Александра, соперник сам попросил его о драке.
Обновлено в 22:13
Политика
Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Происшествия
При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человек
В одном из домов на востоке Шри-Ланки найдены тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей.
Обновлено в 23:22
Происшествия
На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль
В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
Обновлено в 17:53
Общество
Шеф-повар раскрыл секрет пасхального кулича
Традиционной выпечкой на Пасху является кулич: рецепт его приготовления прост, но главный секрет вкусного блюда - натуральность продуктов и выдержка теста, рассказал РИА Новости бывший шеф-повар Данилова монастыря, эксперт по монастырской кухне Олег Ольхов.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено в 16:43
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны.
Обновлено в 10:49
Религия
Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Футбол
Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве
Обновлено в 17:45
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Общество
Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке
Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено в 20:24
Общество
ОБЗОР: Как за майские праздники сократить счет за электричество на треть
Россияне могут сэкономить за майские праздники до трети расходов на электричество, уезжая на несколько дней, если не забудут отключить самые "прожорливые" приборы, сообщила РИА Новости главный консультант центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина.
Обновлено в 20:15