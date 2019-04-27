Политика
Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — ПасечникЕвразия Daily вчера в 20:42
Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая. Об этом в интервью RT рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Глава ЛНР заявил о праздничном настроении людей из-за указа Путина о гражданстве
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«Ликование и радость»: Пасечник о реакции жителей ЛНР на решение РФ о гражданстве
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Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения
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НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл серию с «Клипперс»
НБА Плей-офф Первый раунд Шестой матч "Голден Стэйт" победил в серии – 4-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
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Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
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В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
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Актер из «Игры престолов» Иэн Макэлхинни приехал в Петербург
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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
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Финансы
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Обновлено вчера в 06:30
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Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
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