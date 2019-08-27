Здоровье
Ставропольская правдаУвольнение врачей не помешало работе Пятигорской горбольницы
Средняя заработная плата врачей в Пятигорской горбольнице за прошедшие месяцы нынешнего года составила 57 тысяч рублей. Такую же сумму получали и ушедшие доктора, – прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
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В Минздраве Ставрополья прокомментировали массовое увольнение врачей в Пятигорской больнице
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