Здоровье

Ставропольская правдаСтавропольская правдаУвольнение врачей не помешало работе Пятигорской горбольницы

Средняя заработная плата врачей в Пятигорской горбольнице за прошедшие месяцы нынешнего года составила 57 тысяч рублей. Такую же сумму получали и ушедшие доктора, – прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
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Увольнение врачей не помешало работе Пятигорской горбольницы

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