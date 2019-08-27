Здоровье
Телеканал 360°Пятигорские врачи массово уволились вслед за Нижним Тагилом
Первый случай массового увольнения врачей произошел в начале июля этого года в Нижнем Тагиле. В тот раз заявления об увольнении написали хирурги Демидовской больницы, вслед за ними — хирурги ГКБ № 1.
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В Минздраве Ставрополья прокомментировали массовое увольнение врачей в Пятигорской больнице
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)09:48
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Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Политика
Патрушев согласился с высказанной Малайзией критикой следствия по MH17
Согласно сообщению, Патрушев в разговоре с малайзийским министром обороны согласился с позицией премьер-министра страны Махатхира Мохамада, который критиковал работу Совместной следственной группы (JIT), в состав которой входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.
РБК 09:41
Политика
В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки
Лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, говорится в совместном заявлении партий.
РИА Новости 09:18
Происшествия
Первый зампред Хабаровского края попал в видеодорожное происшествие
Странный инцидент с участием новоиспеченного первого зампреда — руководителя аппарата губернатора и правительства края Владимира Хлапова произошел сегодня неподалеку от села "Дружба" в Хабаровском районе.
AmurMedia.ru 06:46
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал на развитие авиации
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС) угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
Вести.Ru 09:54
Здоровье
Массовое увольнение хирургов на Урале прокомментировал Песков
Ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 11:44
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу
Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру 02:55
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Музыка
Названы имена победителей MTV Music Awards 2019
Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пруденшал-сентер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси).
REGNUM 01:59
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
Газета.Ru вчера в 17:14
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Кино
Вышел трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»
Девятый сезон получил подзаголовок "1984" и, как видим, отрабатывает его по полной - тотальный слэшер-винтаж со всеми чекпоинтами, вплоть до карикатурности (чувства юмора Мерфи и Фэлчаку всегда было не занимать).
Российская газета 07:45
Общество
В Екатеринбурге женщина обнаружила свое фото на образце надгробия
Девушка пояснила, что снимок был сделан около восьми лет назад для документов при поступлении в институт.
РИА Новости 05:58
Футбол
В РФС заявили, что представители клубов РПЛ не могут уволить Егорова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не может быть уволен со своей должности исключительно по желанию представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 10:13
Футбол
Пике и Видаль выиграли 500 тысяч на турнире по покеру. Защитник занял второе место
Защитник «Барселоны» Жерар Пике занял второе место на турнире по покеру в Барселоне, информирует AS.
Спорт-Экспресс 10:31
Общество
Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах
«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.
Коммерсантъ 10:18
Здоровье
Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме
Употребление нездоровой пищи вызывает лишь нехватку кальция, поэтому врачи назвал 6 основных признаков, свидетельствующих о его дефиците.
Дни24 03:22
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за излучения смартфонов
На Apple и Samsung подали в суд после исследования по заказу газеты Chicago Tribune, которое показало превышение норм излучения смартфонов, сообщает Forbes.
Rambler News Service вчера в 16:04