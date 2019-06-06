Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиянРИА Новости 10:33

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

Коммерсантъ13:54

X5 начнет принимать у покупателей пластиковую тару в обмен на скидки

Интерфакс12:22

В московских «Пятерочках» и «Перекрестках» начнут принимать пластик

Rambler News Service10:18

Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки

РЕН ТВ10:47

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

РИА Новости10:33

Супермаркеты решились на прием бутылок. «Карусель» и «Перекресток» будут брать тару в обмен на скидки

Фонтанка.Ру11:25

X5 будет принимать для утилизации упаковку Unilever

Finam.Ru09:42
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Авто

Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне

Обновлено в 02:31
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Общество

Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Обновлено вчера в 15:37
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Происшествия

На севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м

Обновлено в 09:08
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Игры

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Авто

BMW M5 против Dodge Grand Caravan, Honda S2000 и Mazda Miata

Обновлено в 07:02
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Спорт

Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Происшествия

В Германии задержаны монгольские дипломаты с 70 кг героина

Задержаны два сотрудника посольства Монголии в ФРГ, в машине которых обнаружено внушительное количество героина — порядка 70 килограммов.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.
Обновлено в 11:18
Авто

Составлен ТОП-5 лучших подержанных кабриолетов

Если вы присматриваетесь к подержанным кабриолетам, то вам пригодится рейтинг лучших в мире автомобилей с открытым верхом, доступных на вторичном рынке.
Обновлено в 08:06
Наука

В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров

Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.
Обновлено вчера в 07:24
Авто

На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC

Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено в 10:19
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 02:28
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