Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиянРИА Новости 10:33

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

Коммерсантъ13:54

В московских «Пятерочках» и «Перекрестках» начнут принимать пластик

Rambler News Service10:18

Супермаркеты решились на прием бутылок. «Карусель» и «Перекресток» будут брать тару в обмен на скидки

Фонтанка.Ру11:25

Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки

РЕН ТВ10:47

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

РИА Новости10:33

X5 начнет принимать у покупателей пластиковую тару в обмен на скидки

Интерфакс12:22

X5 будет принимать для утилизации упаковку Unilever

Finam.Ru09:42
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика

Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.
Обновлено в 18:54
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Общество

Цены на продукты опять выросли и россияне вынуждены тратить на еду вдвое больше, чем китайцы и индусы

Постоянный рос цен заставляет россиян все больше тратить своих доходов на пропитание.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США

Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 05:49
Экономика

РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома

«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Обновлено в 18:01
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
Технологии

Барак и Мишель Обама станут авторами подкастов для Spotify

Музыкальный сервис Spotify заключил многолетний контракт на серию подкастов с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель.
Обновлено в 13:42
Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Политика

Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram

Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Космос

На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Музыка

Скончался легендарный блюзмен Доктор Джон

Легендарный блюзмен Доктор Джон (настоящее имя Малколм Джон Ребеннэк) умер на 78-м году жизни.
Обновлено в 19:04
Хоккей

Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина

Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Баскетбол

Клэй Томпсон сыграет в 4-м матче финальной серии

Обновлено в 14:19
Транспорт

Реформа от дилетантов

Жители Петербурга уже две недели обсуждают в соцсетях и на кухнях затеянную Смольным так называемую транспортную реформу.
Обновлено в 13:10
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Авто

GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины

Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Тбилиси загорелся крупный рынок

Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Политика

Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Авто

Показан обновлённый Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
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