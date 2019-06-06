Общество
«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылкиКоммерсантъ вчера в 13:54
В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
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Рециклинг является стратегически важным направлением минимизации отходов. Мы стремимся поддерживать и стимулировать ответственное потребление среди своих покупателей, развивая предложение многоразовой упаковки, а теперь и благодаря проекту по установке фандоматов в наших магазинах.
— Игорь Шехтерман, российский предпринимательСобака.ru 04:00
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В московских «Пятерочках» и «Перекрестках» начнут принимать пластик
Rambler News Serviceвчера в 10:18
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Общество
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Происшествия
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Герман Греф пообещал снижение ставок по кредитам
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Продажи автомобилей в России упали на 7%
"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
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Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
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Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
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Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня
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Обновлено в 04:01
Экономика
Евтушенков заявил, что России нужно несколько фондов по типу РФПИ
Год назад на прошлом ПМЭФ Евтушенков посоветовал РФПИ и лично его главе Дмитриеву быть "более рискованным": помогать российским компаниям выходить на глобальные рынки.
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Политика
Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei
В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Политика
Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
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Происшествия
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В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Политика
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Общество
В Москве благоустроят 60 парков
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено 05 июня в 19:34
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко
Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено вчера в 17:25
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Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Обновлено вчера в 14:05
Культура
Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом
Певица Мадонна в интервью New York Times заявила, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн "переступал черты и границы", когда они в 1991 году работали вместе над документальным фильмом "В постели с Мадонной", и опровергла слухи о том, что она пригласила Дональда Трампа на свидание.
Обновлено вчера в 09:16