Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в ВатутинкахМатч ТВ 15:57

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Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
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Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

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Чалов, Обляков, Бийол, Магнуссон и Сигурдссон присоединились к ЦСКА на сборе

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Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

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