Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в ВатутинкахМатч ТВ 15:57
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
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