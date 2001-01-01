Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в ВатутинкахМатч ТВ вчера в 15:57

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Политика Обострилась обстановка в столице Грузии Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.

Армия и оружие Иран опубликовал видео уничтожения американского беспилотника По данным местного телеканала Press-TV, ракета класса «земля - воздух» поразила американский беспилотник-разведчик в момент его нахождения над территорией Ирана.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Происшествия На петербургском пляже произошла массовая драка На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.

Шоу-бизнес Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.

Шоу-бизнес Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина Калашникова не находит ничего предосудительного в том, что их с Савчуком застукали в таком положении.

Политика Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.

Политика В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Происшествия В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.

Театры Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Экономика ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме» "Результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема", - указывается в отчете.

Армия и оружие Военнослужащие США испортили сельхозугодия в Румынии Военнослужащие армии США в ходе учений НАТО в Румынии случайно въехали на бронемашинах на территорию частных сельскохозяйственных угодий и уничтожили растущие на полях культуры, сообщает пресс-служба минобороны Румынии.

Футбол Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом» Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы.

Футбол Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Политика Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова решить проблему безопасности сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму.

Политика Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.