Происшествия

Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в ЖуковскомКомсомольская правда 02:53

По меньшей мере пять детей пострадали в результате аварийной посадки лайнера Airbus 321 "Уральских авиалиний" рядом с подмосковным аэропортом "Жуковский". Об этом сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Елена Романова.
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