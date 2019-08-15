Происшествия
Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в ЖуковскомКомсомольская правда 02:53
По меньшей мере пять детей пострадали в результате аварийной посадки лайнера Airbus 321 "Уральских авиалиний" рядом с подмосковным аэропортом "Жуковский". Об этом сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Елена Романова.
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