Пятерку самых высокооплачиваемых тренеров мира возглавил СимеонеЭкономика сегодня вчера в 21:51

Диего Симеоне, занимающий должность главного тренера испанского клуба «Атлетико», был назван самым высокооплачиваемым футбольным наставником в мире. Как сообщает издание France Football, доход Симеоне в нынешнем сезоне составит 41 млн евро.

Армия и оружие Замглавы Минобороны проинспектирует строительство инфраструктуры для подлодок на Камчатке Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверит строительство причалов и береговой инфраструктуры в базах сил подводного флота на Камчатке, сообщили во вторник в Минобороны.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Происшествия В КБР начальника СИЗО обвинили в попытке изнасилования сотрудницы Мужчину обвиняют сразу по двум статьям: покушение на изнасилование и превышение должностных полномочий.

Технологии Госдума предложила защитить Рунет российским шифрованием Как проинформировали специализированные издания, комитет по информационной политике Государственной Думы Российской Федерации подготовил законопроект, который предлагает обязать шифровать весь трафик в Рунете с помощью отечественной криптографии.

Экономика Алексей Мордашов закупается в «Ленте» «Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Армия и оружие Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.

Происшествия Мэру итальянского города направили конверт со взрывчаткой Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино, передает ТАСС. Самодельная бомба была обезврежена.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассталась со вторым мужем Уже несколько недель фанаты подозревали, что Алена Водонаева и Алексей Косинус — больше не пара. Увы, на сей раз они оказались правы.

Футбол Ещенко: нравится запах конопли, могу руки потереть и понюхать Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем сделал на ноге татуировку с изображением листа конопли.

Происшествия Племянницу Скрипаля побили в Ярославле Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Шоу-бизнес Стали известны имена трех главных женщин в жизни Иосифа Пригожина В честь праздника родные поделились личными деталями, характеризующими продюсера, а также стали известны имена трех женщин, сыгравших в его жизнь основную роль.

Происшествия СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы Глава московского управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.

Политика Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.

Экономика ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.

Кино Дольф Лундгрен возглавит керченскую контрразведку немецких оккупантов Предполагается, что Дольф Лундгрен сыграет начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана сразу в двух частях трилогии – «Аджимушкай» и «Маска».

Экономика В «Газпроме» назначили новых заместителей Алексея Миллера Олег Аксютин назначен заместителем председателя правления «Газпрома», отвечающим за программу закупок и долгосрочное планирование.

Общество Божена Рынска сообщила о смене фамилии на Малашенко Журналистка Божена Рынска сообщила, что взяла фамилию мужа, сооснователя НТВ Игоря Малашенко, который умер в конце февраля.

Шоу-бизнес Вера Алентова призналась, что муж отказывался венчаться с ней Актриса рассказала, как уговаривала Владимира Меньшова скрепить союз перед Богом. Вера Алентова и Владимир Меньшов вместе уже больше 50 лет.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.