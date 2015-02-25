Футбол
Пятерку самых высокооплачиваемых тренеров мира возглавил СимеонеЭкономика сегодня вчера в 21:51
Диего Симеоне, занимающий должность главного тренера испанского клуба «Атлетико», был назван самым высокооплачиваемым футбольным наставником в мире. Как сообщает издание France Football, доход Симеоне в нынешнем сезоне составит 41 млн евро.
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Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
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