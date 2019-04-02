Футбол
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мираФАН вчера в 19:38
Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира. Первое место в списке занял капитан «Барселоны» Лионель Месси, чей годовой доход составляет около 130 миллионов евро в год (до вычета налогов).
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Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
Спорт-Экспрессвчера в 09:57
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