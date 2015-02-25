Футбол

Пятерку самых высокооплачиваемых тренеров мира возглавил СимеонеЭкономика сегодня вчера в 21:51

Диего Симеоне, занимающий должность главного тренера испанского клуба «Атлетико», был назван самым высокооплачиваемым футбольным наставником в мире. Как сообщает издание France Football, доход Симеоне в нынешнем сезоне составит 41 млн евро.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
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Обновлено вчера в 08:10
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Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр из-за короткого замыкания

Всего из ТЦ эвакуировали 230 человек.
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Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
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Обновлено вчера в 05:30
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Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину

Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
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Экономика

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Центризбирком Украины обработал более 95% протоколов

Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari

Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
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Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
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Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

День Дмитрия Медведева в Перми. Онлайн-трансляция Properm.ru

Следим за жизнью города и перемещениями Медведева в режиме онлайн.
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В BCG уточняют, что стоимость владения электромобилем в 2022 году сравняется со стоимостью автомобиля с ДВС в европейских странах в сегменте C («гольф-класс») при 10-летнем сроке владения.
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МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине

Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
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Российский истребитель пятого поколения Су-57 оказался ненужным Китаю с военной точки зрения.
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За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
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Гражданина Ирландии нашли мертвым в Петербурге

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства гибели 52-летнего гражданина Ирландии. Его тело обнаружили на Парашютной улице.
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Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
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Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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