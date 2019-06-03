Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
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Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли, отравившись метанолом, рассказал РИА Новости представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
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В массовой драке под Красногорском убили военнослужащего
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Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Пожар в Свердловской области унес жизни четверых детей
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Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове
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Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
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Обновлено вчера в 09:17