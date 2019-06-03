Экономика

Россияне заметили снижение зарплатLenta.ru 03:19

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия». По данным авторов исследования, о снижении зарплаты рассказали 18,3 процента опрошенных.
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с чего всё началось

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

Газета.Ru06:46

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

ТАСС03:11

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57
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Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

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Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
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Здоровье

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Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Политика

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Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Первые летние командирские сборы начались в Ростовской области

Первые в летнем периоде обучения командирские сборы начались на полигонах Кадамовский и Кузьминский в Ростовской области, сообщила пресс-служба ЮВО.
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Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
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Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
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Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
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Экономика

Как повышение НДС повлияло на бизнес

Повышение налога имеет чисто негативный эффект на реальный бизнес, это факт.
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