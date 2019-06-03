Экономика
Россияне заметили снижение зарплатLenta.ru 03:19
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия». По данным авторов исследования, о снижении зарплаты рассказали 18,3 процента опрошенных.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Политика
ЕС продлит санкции против Крыма и Севастополя
Европейский союз намерен опять продлить на год односторонние ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе.
Обновлено в 10:17
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России особую спецверсию
Седан Hyundai Solaris Super Series получил особый шильдик Super Series.
Обновлено в 09:52
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика
В Госдуме назвали задержание россиянина в Косово пренебрежением правом
В Госдуме расценивают задержание сотрудников Организации Объединенных Наций, в том числе гражданина РФ Михаила Краснощекова, как пренебрежение международным правом, ООН "должна заявить позицию" в связи со случившимся, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:10
Политика
В Тульской области разделили министерство строительства и ЖКХ
В регионе будут работать министерство строительства и министерство ЖКХ О разделении стало известно на совещании губернатора с членами правительства.
Обновлено в 09:44
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 10:20
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Экономика
Акции «Газпрома» обновили максимум за 11 лет
Акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились.
Обновлено в 07:27
Политика
В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН
Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети
В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.
Обновлено в 07:31
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Энергетика
Газпром уложил 57% от общей длины газопровода «Северный поток-2»
Проектная компания Nord Stream 2 AG, ведущая строительство газопровода "Северный поток-2", уложила на дно Балтийского моря трубы на расстояние 1391 км по двум ниткам, что составляет 57% от общей протяженности газопровода.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле
По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье
В России за пять лет от отравления алкоголем умерли 78 тыс. человек
"За период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случаев - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Шведская полиция выявила в стране «60 уязвимых районов»
Шведская полиция в понедельник на пресс-конференции представила список так называемых уязвимых районов страны.
Обновлено в 09:38
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит встречу с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06