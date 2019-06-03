Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплатГазета.Ru 06:46

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. При этом зарплата не изменилась у 62,5% граждан, а ее рост заметили 19,2%, говорится в исследовании.

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Политика Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.

ЖКХ Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.

Авто «GM-АвтоВАЗ» в июне продлил скидки на Chevrolet Niva Максимальная сумма будет предложена на модель Chevrolet Niva в базовой комплектации L, тогда как при покупке других комплектаций сумма скидки будет составлять 30 тыс. рублей.

Транспорт Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.

Гаджеты Apple закрывает приложение iTunes ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Общество Финансовая безопасность: почему надо знать свою кредитную историю Если у Пал Палыча несколько кредитов из разных финансовых структур, более чем вероятно, что его кредитная история разбросана фрагментами по разным бюро.

Происшествия Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.

Космос Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне Живые организмы на других планетах, скорее всего, выглядят как макароны, считают ученые из Университета Иллинойса.

Экономика Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3% Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.

Происшествия В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.

Кино Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль» В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.

Политика Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский Госсекретарь Майк Помпео.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Происшествия В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

Здоровье Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Наука Социально связанные школы имеют одинаковые образовательные результаты Исследователь из Высшей школы экономики проанализировал данные 36 951 ученика из 590 школ Санкт-Петербурга и обнаружил, что обучающиеся, скорее всего, будут социально связаны между собой, если образовательные результаты их школ схожи.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.