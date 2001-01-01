Экономика
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатомКоммерсантъ11:08
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Коммерсантъ11:08
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Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 12:15
Финансы
Минфин впервые за пять лет разместит облигации в евро
Минфин впервые за пять лет решил разместить облигации в евро. Ориентир доходности - 3%. Последний раз Россия занимала в евро в 2013 году.
Обновлено в 12:15
Экономика
Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ неплатёжеспособной
Национальный банк Украины признал «дочку» российского ВТБ неплатёжеспособной, сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 12:30
Экономика
Путин подписал закон о налоговых льготах меценатам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:25
Экономика
Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»
Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:21
Энергетика
«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме
«Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Обновлено в 11:58
Экономика
Половина российских компаний не заметила влияния санкций Запада
Половина респондентов, опрошенных специалистами PwC и аналитического центра НАФИ, заявили, что санкции не затронули непосредственно их бизнес.
Обновлено в 11:47
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии во вторник.
Обновлено в 11:47
Экономика
Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 08:59
Экономика
Подмосковье сохранит все меры поддержки молочной отрасли в 2019 году
Губернатор Андрей Воробьев положительно ответил на вопрос ТАСС, о сохранении мер поддержки молочной отрасли в Подмосковье в полном объеме в 2019 году.
Обновлено в 09:54
Экономика
Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов
Планируется, что в первом полугодии 2020 года DB будет поставлено 130 вагонов.
Обновлено в 10:18
Экономика
Инициатива Белоусова по приоритетным проектам собрала 981 заявку
Рабочая группа по реализации инвестпроектов в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова сформировала перечень из 981 проекта на общую сумму 81 триллион рублей, следует из материалов к заседанию рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 12:06
Экономика
Гендиректор Conde Nast покинет свой пост
Гендиректор Conde Nast (издает журналы Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair и прочие) Роберт Зауэрберг покинет компанию, объявил сегодня издательский дом.
Обновлено в 10:53
Энергетика
Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии
К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.
Обновлено в 11:05