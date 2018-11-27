Экономика
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Коммерсантъвчера в 11:08
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Экономика
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 00:27
Экономика
Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан, об этом говорится в документах, появившихся на портале правовой информации.
Обновлено в 00:39
Экономика
Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России
Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предупредила пользователей, зарегистрированных в России, о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.
Обновлено в 00:38
Энергетика
В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку
По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 00:22
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 00:22
Экономика
ВТБ назвал ошибкой сведения о выдаче кредита ЦАР на $12 млрд
Банк ВТБ назвал операционной ошибкой содержащиеся в его ежеквартальном отчете сведения о непогашенном кредите Центральной африканской республике на $12 млрд.
Обновлено в 00:34
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 00:36
Экономика
Цены на запчасти для ремонта по ОСАГО поднимут с 1 декабря
Составитель справочников — Российский союз автостраховщиков (РСА) — обновил среднюю стоимость запчастей для натурального возмещения по ОСАГО в соответствии с предписанием антимонопольной службы Татарстана, которая еще в 2016 году выявила занижение цен в справочниках.
Обновлено в 00:18
Экономика
Автопром не хочет менять правила
В письме господину Силуанову концерны сообщают, что зависимость от роста выручки обеспечит преимущества для новых игроков на рынке за счет эффекта низкой базы.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Проект порта Индига реанимирован и хочет господдержки
Проект порта Индига реанимирован и хочет господдержки Как стало известно "Ъ", в рамках "списка Белоусова" может быть возобновлен портовый мегапроект в Арктике – если правительство даст на него почти 200 млрд руб. Речь идет о порте Индига в Ненецком АО, который планировался для экспорта сжиженного газа, но от идеи отказались, так как "Роснефть" не получила лицензию.
Обновлено в 00:17
Экономика
Белый дом «успокоил» фондовый рынок США
Фондовый рынок США компенсировал дневной спад и вышел в условный плюс после комментариев советника Белого дома Ларри Кадлоу о торговых спорах с Китаем, 27 ноября передает агентство Reuters.
Обновлено в 00:24
Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
СМИ узнали о планах Ozon.ru привлечь $200 млн инвестиций
Онлайн-ритейлер Ozon.ru планирует привлечь несколько сотен миллионов долларов инвестиций, сообщил «Коммерсанту» источник в инвестиционном сообществе.
Обновлено в 00:16
Политика
Путин 28 ноября посетит инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!»
Президент России Владимир Путин 28 ноября примет участие в инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».
Обновлено в 00:31