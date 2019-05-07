Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатомРИА Новости вчера в 15:28

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
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