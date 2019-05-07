Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатомРИА Новости вчера в 15:28

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
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В России почти 22% всей молочной продукции является фальсификатом

Эхо Москвы00:30

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

РБКвчера в 18:56

Каждый пятый молочный продукт в России в 2018 году являлся фальсификатом

ТАССвчера в 13:33

Названа доля поддельного молока в России

Lenta.ruвчера в 13:53

Каждый пятый молочный продукт в России — фальсификат

News.ruвчера в 13:46

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

РИА Новостивчера в 15:28

Россельхознадзор выявил нарушения в каждом пятом молочном продукте в России

Говорит Москвавчера в 13:16
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Экономика

МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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Кино

Звезда «Черной пантеры» сыграет первого чернокожего самурая

Звезда киновселенной Marvel Чэдвик Боузман сыграет в исторической драме под названием "Ясуке", посвященной первому чернокожему самураю.
Обновлено в 04:04
Общество

СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту

Несколько месяцев назад украинские архитекторы сообщили Стефани Шафрот о том, что в Киеве строится мост, похожий на их конкурсный проект.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

Обновлено в 01:47
Космос

Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения

Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Общество

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Авто

Классический BMW оснастили мощным двигателем V10

Двигатели с сухим картером Daley Engineering построены на базе S65 BMW Daytona Prototype V8 и оснащены гоночными головкой блока цилиндров и выпуском из инконеля, а также блоком управления Motec M190.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Здоровье

Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171

С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Спорт

Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн

Призовой фондThe International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
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Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
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Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
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Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
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Армия и оружие

Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео

Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.
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Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
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Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
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Политика

Порошенко отправил в отставку командующего Нацгвардией Украины

Обновлено вчера в 14:29
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