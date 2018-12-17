с чего всё началось

От занимаемых должностей освобождены пять заместителей председателя правительства Омской области, заявили в пресс-службе регионального правительства. Кадровые изменения проведены в соответствии с распоряжением главы региона Александра Буркова.

Политика Политика ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

Политика Политика Москва и Токио согласовывают дату визита Абэ в Россию Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Армия и оружие Армия и оружие Летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время Летные испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» начнутся уже в ближайшее время, в настоящее время на космодроме Плесецк достраивается необходимая инфраструктура.

Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана Соединенных Штатов отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол США может выйти из строя, и тогда придется обращаться за помощью к России.

Политика Политика Эр-Рияд ответил на обвинения сената США в адрес саудовского принца

Политика Политика Депутат Рады призвал устроить «охоту» на священников УПЦ Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Политика Политика Евросоюз не пускает Украину на свой рынок Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Политика Политика WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.

Политика Политика Россия и Южная Корея проведут во вторник переговоры по КНДР Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины лишился своих ракет С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".

Политика Политика Мэй намерена выступить против нового референдума о брексите Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить против нового референдума о брексите во время своей речи в парламенте.

Политика Политика Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму.

Политика Политика Правительство США готовится к остановке работы Белый дом и ряд федеральных агентств США начали готовиться к остановке работы.

Политика Политика Би-би-си объяснила поиск влияния России на протесты во Франции В начале декабря министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти страны ведут расследование возможного вмешательства России в протесты.