Футбол
Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-ПетербургаВести.Ru вчера в 18:28
Футболисты петербуржской команды узнали о досрочном чемпионстве, когда находились в самолете. "Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
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Около пяти тысяч болельщиков «Зенита» встречают футболистов в аэропорту (видео)
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