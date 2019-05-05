Футбол

Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-ПетербургаВести.Ru 18:28

Футболисты петербуржской команды узнали о досрочном чемпионстве, когда находились в самолете. "Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
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