Футбол
Пять тысяч болельщиков встречали «Зенит» в ПулковоКоммерсантъ Санкт-Петербург 03:57
В субботу вечером в аэропорту Пулково команду встречали более пяти тыс. болельщиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Около пяти тысяч болельщиков «Зенита» встречают футболистов в аэропорту (видео)
Советский спортвчера в 16:10
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Крупным планом: Максим Виторган показал умилительные фото сына
Майские праздники Максим Виторган проводит в испанской Марбелье с друзьями и младшим сыном Платоном.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Квартиру зампрефекта ЮВАО обокрали на полтора миллиона
Квартира заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Юрия Беседина пострадала от рук неизвестных.
Обновлено в 06:23
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Россия вернула себе статус сверхдержавы, считают в Германии
"Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом", - пишет Штюрмер.
Обновлено в 07:17
Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
СМИ отдали России лидерство в глобальной «войне GPS»
В зонах конфликта стороны пытаются навредить системе геолокации врага. Россия в этом преуспела даже сильнее, чем считалось прежде.
Обновлено в 06:24
Политика
В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов
Как пояснил РИА Новости советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о 10-летнем тюремном сроке и освободить россиянку и ее партнера под залог, если те смогут собрать необходимую сумму (131,5 миллиона долларов на двоих).
Обновлено в 06:25
Футбол
«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года
Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
Обновлено в 08:11
Кино
«Медуза» разместила спойлер к «Мстителям» в заголовке статьи. Это очень возмутило читателей
Автор статьи ответил возмущенным читателям тем, что фильм уже посмотрели больше 5 млн человек, а все возможные спойлеры можно было увидеть за пять дней после премьеры.
Обновлено в 05:12
Общество
Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США
Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Кино
Слух дня: WB всё ещё не обратились к Джонни Деппу по поводу роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3»
Возможно, актёра ещё позовут, но ближе к делу — ведь недавно WB перенесли дату выхода третьей части с ноября 2020 года на 12 ноября 2021-го.
Обновлено в 06:08
Общество
На Южном Урале ожидается аномальная жара
В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Хоккей
«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче Гаврикова
В пятом матче четвертьфинальной серии «Бостон Брюинз» дома одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3. В составе хозяев дубль на 52-й и 59-й минутах оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Давид Крейчи на 22-й минуте и Брэд Маршанд на 45-й минуте.
Обновлено в 01:11
Религия
У мусульман начинается священный Рамадан
Обновлено в 06:13