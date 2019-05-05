Футбол

Пять тысяч болельщиков встречали «Зенит» в ПулковоКоммерсантъ Санкт-Петербург 03:57

В субботу вечером в аэропорту Пулково команду встречали более пяти тыс. болельщиков.
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