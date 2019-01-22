Политика
Пять стран финансово поддержат суд над виновными в крушении МН17РИА Новости 13:50
Власти пяти стран подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся финансовой поддержки процедур по привлечению к судебной ответственности виновных в крушении малайзийского Boeing на Украине, сообщило правительство Нидерландов, опубликовавшее документ на своем сайте.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено в 06:50
Наука
В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов
Обновлено в 21:23
Хоккей
Овечкин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Обновлено в 22:17
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Авто
В России обновленный Mitsubishi L200 появится уже в марте
Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено в 23:04
Армия и оружие
Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля
В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Бортпроводницы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика
Бортпроводницы рейса «Сургут—Москва» рассказали о своем отношении к пассажиру, подозреваемому в захвате воздушного судна.
Обновлено в 19:28
Общество
В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов
Обновлено в 23:32
Происшествия
В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва
В Приморье эвакуируют несколько школ, торговых центров и администрацию из-за сообщений о взрывчатке, заложенной в зданиях.
Обновлено в 20:40
ЖКХ
В Твери около 16,7 тысячи человек остались без теплоснабжения
Около 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов остались без теплоснабжения в Твери из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 23:01
Общество
Метившего своих секс-рабынь сутенера осудили в США
Обновлено в 20:24
Происшествия
Появилось видео избиения Богомолова Виторганом
Пятый канал опубликовал видео избиения режиссера Константина Богомолова актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 17:41
Происшествия
СК опубликовал видео допроса пытавшегося угнать самолет пассажира
Обновлено в 15:54
Происшествия
Найдены туристки, пропавшие в горах на севере Урала
Обновлено в 05:46
Происшествия
Причиной пожара на танкерах в Керченском проливе стали санкции США
Газовые танкеры Candy (ранее — Venice) и Maestro загорелись в Черном море из-за санкций США.
Обновлено в 17:33
Кино
Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за задержку фильма
Обновлено в 11:50
Общество
Швейцарский экстремал пересечет Байкал вплавь ради защиты природы
Обновлено в 19:09
Авто
Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.
Обновлено в 08:06
Общество
Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга
Эксперт подчеркнул, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.
Обновлено в 19:34
Экономика
Импортеры начали поднимать цены на алкоголь
Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.
Обновлено в 21:50
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США
В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад, сообщает CNN.
Обновлено в 11:47
Общество
Тигра Амура отправят в зоопарк Краснодарского края
Тигра Амура из Приморского сафари-парка, известного дружбой с козлом Тимуром, намерены передать в один из парков Краснодарского края.
Обновлено в 21:10
Технологии
Роскомнадзор разблокировал миллионы IP-адресов Amazon
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявила о снятии ограничения доступа с ряда IP-подсетей компании Amazon.
Обновлено в 05:24
Политика
У подозреваемого в шпионаже Уилана нашли секретные документы
Бывший морской пехотинец Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, ему предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 03:08
Политика
Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Смартфон Honor View 20 представили в России
Обновлено в 21:30
Экономика
Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции
Московская полиция во вторник, 22 января, отпустила Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, также известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, под подписку об обязательстве явки.
Обновлено в 10:36