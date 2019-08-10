Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателяRT на русском 04:10
В результате ЧП на полигоне под Северодвинском Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Ещё три человека получили ожоги и травмы различной тяжести — им оказывается медицинская помощь.
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«Росатом» сообщил о гибели 5 своих сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области
Коммерсантъвчера в 17:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
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