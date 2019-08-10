Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателяRT на русском 04:10

В результате ЧП на полигоне под Северодвинском Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Ещё три человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести — им оказывается медицинская помощь.
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Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

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Источник: специалисты Росатома и МО погибли из-за возгорания экспериментального двигателя

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Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя

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Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях реактивного двигателя

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
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