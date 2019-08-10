Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателяRT на русском 04:10
В результате ЧП на полигоне под Северодвинском Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Ещё три человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести — им оказывается медицинская помощь.
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Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Теннис
Медведев: Циципас мне не враг, но мы точно не друзья
Россиянин Даниил Медведев накануне полуфинального матча с соотечественником, Кареном Хачановым, на «Мастерсе» в Монреале (Канада) рассказал о взаимоотношениях с греком Стефаносом Циципасом.
Обновлено в 07:35
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Футбол
В чемпионате Англии по футболу впервые был применён VAR
Обновлено в 09:25
Гаджеты
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Игры
EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол
Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошо «Спартаку» не предвещает
Да и в целом матч против Ахмата красно-белым ничего хорошего не предвещает.
Обновлено в 07:45
Общество
Россия запретила ввоз плодовых из Китая
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Экология
В Новгородской области дождь привел к подтоплению населенных пунктов
Сильные дожди в пятницу привели к подтоплению населенных пунктов и размыву участков автодорог в трех районах Новгородской области, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Медики советуют при ревматизме резко снизить употребление белка животного происхождения
Немецкие медики рекомендуют резко снизить употребление белка животного происхождения при ревматизме.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС
Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.
Обновлено в 08:19