Происшествия

Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателяГазета.Ru 02:39

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома. Как сообщили в госкорпорации, трагедия произошла 8 августа, когда специалисты вели работы по техсопровождению жидкостной двигательной установки. Их семьям будет оказана помощь, подчеркнули в Росатоме.
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Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

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«Росатом» объяснил радиационный скачок в Северодвинске

Российская газета03:27

Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя

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При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

РИА Новостивчера в 20:53

Источник: специалисты Росатома и МО погибли из-за возгорания экспериментального двигателя

ТАССвчера в 19:05

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях реактивного двигателя

РБКвчера в 18:49
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Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

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